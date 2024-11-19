МИД Эстонии призвал ЕС направить войска на Украину из-за плана Трампа

ЕС должен направить своих военных на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью Financial Times.

По его словам, наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Однако, если США будут против приглашения Киева в альянс, отправка военных сил на Украину останется единственной гарантией безопасности для Киева, считает эстонский чиновник.

Напомним, в переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа идет обсуждение нового сценария завершения конфликта между Россией и Украиной. По информации источников The Wall Street Journal, предполагается, что линия фронта замораживается, а вдоль нее создается демилитаризованная зона, где могут появиться зарубежные войска или миротворческие контингенты. Украина обязуется воздержаться от попыток вступления в НАТО в ближайшие 20 лет, в обмен на это США продолжат ее снабжение оружием.

Как отмечал президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов для Накануне.RU, предложение США не является ни миром, ни даже перемирием, это просто заморозка конфликта без каких-либо политических обязательств со стороны Запада. При этом будет создана вся инфраструктура НАТО на территории Украины; будет максимально вооружена сама украинская армия; там будет созданы контингенты стран НАТО, которые будут находиться пока в статусе миротворцев, но с перспективой перевода их в статус союзников Украины.