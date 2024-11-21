Уральскому благотворительному фонду "Дети России" исполняется 25 лет: итоги работы

Фонду "Дети России", одной из старейших благотворительных организаций Урала, члену Всемирной ассоциации федераций, центров и клубов ЮНЕСКО, исполняется 25 лет. За время работы его проекты и программы были реализованы в разных регионах России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, юные творцы и спортсмены, подопечные социальных приютов, пациенты клиник, воспитанники образовательных организаций – сотни тысяч детей обрели благодаря фонду помощь, поддержку и новые возможности для раскрытия потенциала.

"Мы стали старше и опытнее. Познакомились со многими замечательными ребятами и их родителями; с профессионалами из разных сфер. С нетерпением ждем новых встреч. Смотрим в будущее так же, как наши подопечные: творчески, с радостью, оптимизмом и огромной жаждой сделать мир лучше! Сегодня хороший повод поговорить о результатах и, конечно, о планах на следующие 25 лет!", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Более 436 млн рублей на помощь тяжелобольным детям в ходе реализации фондом проекта "Ты ему нужен". Более 262 млн рублей на ремонт, реконструкцию, обустройство и приобретение современного оборудования для детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. Высокотехнологичные приборы для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга стоимостью более 51 млн рублей. За внушительными цифрами – спасенные детские жизни и здоровье, маленькие пациенты, которые вышли из стен клиник выздоровевшими благодаря фонду.

Среди нескольких поколений подопечных фонда и воспитанники социальных центров. Более 13 млн рублей направлено учреждениям социальной помощи населению и более 5 млн рублей образовательным организациям. Это новое оборудование, мебель, приспособления для творчества и спорта. Это добрые партнерские отношения с государственными структурами и успешная совместная работа.

За 25 лет работы фонд наработал эффективные механизмы оказания и системной, и адресной помощи. Благодаря программам стипендий высоко взошла и засияла шахматная звездочка Тимура Фахрутдинова. В 2014 году он завоевал титул чемпиона Европы среди юношей и был удостоен звания мастера ФИДЕ. В 2016 повторил успех и вновь поднялся на высшую ступень континентального первенства. На смену ему сегодня пришли новые подопечные фонда – победитель юношеского первенства мира Прохор Москвинов и победитель первенства Азии Алексей Прохоров.

За 25 лет фонд реализовал многие масштабные проекты: международный турнир по футболу Europe-Asia, Всероссийская юношеская парусная регата "Дети России", Всероссийский открытый фестиваль-конкурс юных дарований "Алмазные грани". Эти и другие начинания – часть истории Урала и России.

Сегодня под эгидой фонда проходят Всероссийский форум юных дарований "ArtНавигатор"; соревнования для детей, которые справились с онкологией, и их семей "Я победитель"; Международный турнир по настольному теннису памяти Владимира Белоглазова; детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына; детский хоккейный турнир "Кубок Урала". С 2023 года непрерывно действует проект поддержки безвозмездного донорства крови "Я донор".

Даже в самые сложные периоды в жизни страны благотворительный фонд "Дети России" не останавливал работу, следуя главной миссии – помогать. 25-летие фонд встречает с новыми целями, оптимизмом и любовью к своим главным героям – детям России.