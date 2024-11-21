От британского премьера требуют объяснений из-за применения ВСУ ракет Storm Shadow

Прояснить ситуацию из-за разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить ракетами Storm Shadow вглубь России требует от премьер-министра Кира Стармера бывший лидер правящей в Британии Лейбористской партии Джереми Корбин, пишет Lenta.ru.

Он заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы добиться деэскалации обстановки, "когда мы все ближе и ближе к катастрофе". По его мнению, вместо поиска дипломатических путей решения конфликта, "наши политические лидеры подливают масла в огонь и рискуют жизнями людей ради политической выгоды". Он также напомнил, что в случае ядерной войны победителей быть не может.

Корбин считает, что премьер-министр должен выступить перед парламентом, чтобы прояснить, были ли нанесены удары по России британскими ракетами.

"Означает ли это, что теперь мы находимся в состоянии войны с ядерной державой, насколько велик риск для жителей Британии и почему такой шаг был сделан без какого-либо одобрения со стороны парламента?" - сказал политик.

По информации агентства Bloomberg, ракетами был нанесен удар по Курской области.

The Times со ссылкой на правительственные источники писала, что США действительно позволили наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Правительство Великобритании отказалось выступить с официальным заявлением.