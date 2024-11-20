СМИ: ВСУ впервые применили ракеты Storm Shadow для удара вглубь России

ВСУ впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

Утверждается, что ракеты были выпущены по военным целям.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отказался комментировать данную информацию, сообщила газета Guardian.

Ранее стало известно, что США сняли возражения против применения британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. Газета The Times отмечала, что их успешное использование невозможно без американских систем наведения.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который был быстро потушен. Жертв и разрушений нет.