Пожар возник на промышленном объекте от падения БПЛА в Ростовской области

Пожар произошел на промышленном объекте после падения БПЛА в Константиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Возгорание потушили на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее Слюсарь сообщил, что ночью в Мясниковском районе был уничтожен один БПЛА. Силы и средства ПВО продолжают работу, добавил губернатор.

Еще один украинский беспилотник был сбит прошедшей ночью над Ростовской областью.