Пожар возник на промышленном объекте от падения БПЛА в Ростовской области
Пожар произошел на промышленном объекте после падения БПЛА в Константиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Возгорание потушили на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее Слюсарь сообщил, что ночью в Мясниковском районе был уничтожен один БПЛА. Силы и средства ПВО продолжают работу, добавил губернатор.
Еще один украинский беспилотник был сбит прошедшей ночью над Ростовской областью.