Выпуск беспилотников в России могут увеличить в пять раз до 2030 года

Выпуск беспилотников в России могут увеличить в пять раз до 2030 года. Об этом сообщил первый вице-премьер России Денис Мантуров, пишет ТАСС .

По его словам, в стране уже производят двигатели, электрические компоненты и контроллеры.

Об этом Мантуров рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

"Наконец, что касается уже реализуемого с января текущего года национального проекта по беспилотию ("Беспилотные авиационные системы" - прим. ТАСС). Основная цель - это обеспечить пятикратное увеличение производства, выйти на уровень независимости 70% к 2030 году. Но то, как мы видим сегодня, темп освоения технологии идет, я думаю, что это наступит и раньше", - сказал Мантуров.

Мантуров подчеркнул, что приоритетными являются обеспечение комплектующими российского производства и разработка нормативно-правовой базы для эксплуатации беспилотных авиационных систем.