ВС России ликвидировали группировку ВСУ, блокированную в Курской области

Российские военные ликвидировали одну из группировок войск ВСУ, заблокированную в районе Ольговской Рощи в Курской области.

"Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской Рощи", — говорится в сводке Минобороны РФ.

Ранее SHOT писал, что в полном окружении ВС России в районе Ольговки оказались больше тысячи брошенных ВСУшников. Среди них были бойцы 37-й ОБРМП, которая на Украине считается элитной. Сообщалось, что российские военные продолжают глушить связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя.