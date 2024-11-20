Соловьев потребовал выпустить из СИЗО участника челябинской "дорожной ОПГ"

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире "Соловьев Life" вступился за предполагаемого "решалу" Александра Свиридова, который проходит по делу "дорожной ОПГ". По мнению ведущего, Свиридова необходимо выпустить из заключения.

"Вот нахрена таких людей держать в СИЗО? Человек ранее не судим, двое малолетних детей на иждивении, помогает СВО. Судите, как хотите, но зачем вы человека в СИЗО держите? Вы на него давите таким образом? Нахрена вы это делаете? Объясните!" — выразил недоумение Соловьев.

Телеведущий указывает на то, что у Свиридова есть проблемы со здоровьем, а в условиях СИЗО ему не смогли обеспечить оперативное лечение. В связи с этим Соловьев призвал оставить фигуранта под домашним арестом.

"Вы что творите? За это следак ответит? Судья за это ответит? Кто-то ответит? Да, предположим, он страшно виноват. Это повод его сгноить? Вот нахрена вы держите человека? Он что, убил кого-то? Изнасиловал? Пристал к малолетним? Родину предал? Вы решаете свои долбанные задачи. Так решайте их в рамках тех указаний, которые есть в стране. В зверей не превращайтесь. Ну домашний арест ему дайте", — обратился к правоохранителям ведущий.

Александр Свиридов был задержан по обвинению в мошенничестве в конце апреля и с тех пор находится в СИЗО. По версии следствия, он выступал в качестве посредника между дорожными фирмами и госструктурами. О его деятельности следователи узнали, расследуя дело преступной группы, занимавшейся хищением бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие фигуранты расследования.