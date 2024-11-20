ФСБ задержала гражданина Германии, планировавшего диверсии на объектах энергетики

Задержан гражданин Германии Николай Гайдук, собиравшийся устроить диверсии на объектах энергетики региона, сообщила ФСБ России.

По информации ведомства, он пытался въехать в Калининградскую область из Польши. При досмотре его автомобиля обнаружено жидкое взрывчатое вещество.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Контрабанда взрывчатых веществ". Гайдук заключен под стражу.

По информации спецслужбы, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде. Задание на диверсии и компоненты самодельной бомбы задержанный получил от земляка по Гамбургу, имеющего вид на жительство в Германии украинца Александра Жарова. По данным телеграм-канала Mash, речь идет о подполковнике одесской полиции в отставке, который сейчас работает на украинские спецслужбы.