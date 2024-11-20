В Прикамье в ДТП погибли четверо

В Чернушинском городском округе произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Трагедия произошла 19 ноября, в 23.50 на автодороге Чернушка - Тюш. Автомобиль Nissan Serena, которым управлял водитель 1980 года рождения, ехал в сторону Чернушки. На четвертом километре автодороги легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak, водитель которого менял колесо, выставив знак аварийной остановки и включив аварийную сигнализацию.

В результате ДТП погибли: водитель и два пассажира "Ниссан", а также мужчина, который помогал менять колесо. Водитель грузовика жив, травм не получил.