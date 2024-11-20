20 Ноября 2024
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Вихарев со своими волонтерами сдали кровь для свердловских больниц

Депутаты Екатеринбургской городской думы провели пятую очередную донорскую акцию. На этот раз в Областную станцию переливания крови ее организатор, депутат Алексей Вихарев, пригласил не только коллег, но и более 20 активистов своего Волонтерского центра.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Алексея Вихарева, перед сдачей крови будущие доноры проходят все необходимые обследования и осмотр врача. Противопоказанием к донации может стать возраст (допускаются старше 18 лет), вес (не менее 50 кг), а также беременность, недавно перенесенные болезни и операции, даже свежие татуировки.

"Сдаю кровь уже в 12-й раз. Для меня это важно. Волонтерство стало частью моей жизни, и здесь я тоже для того, чтобы помогать", - прокомментировал активист Волонтерского центра Алексея Вихарева Леонид Темляков.

Алексей Вихарев и волонтеры пьют чай(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

"Поскольку есть ограничения по срокам хранения компонентов крови, нам нужно постоянно пополнять запасы. Ежедневно только через наш пункт на Пальмиро Тольятти, 8 проходит около 100 доноров, а в месяц – более 2 тысяч человек. Мы ждем всех, кто тоже хочет сделать доброе дело", - отметила заведующая отделом заготовки крови Областной станции переливания Елена Таскаева.

В пунктах переливания особенно востребованы редкие группы крови. Депутат Ксения Лещенко – как раз обладатель такой.

"Часто общаюсь с врачами наших городских больниц и знаю, что донорская кровь очень востребована. Каждый день она нужна для проведения операций, для срочного переливания, для спасения жизней. Тем более, у меня редкая, четвертая положительная группа крови, поэтому чувствую особую ответственность и всегда откликаюсь на призыв о помощи", - рассказала депутат.

Ксения Лещенко стала донором(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

По словам медиков, процедура полезна и для самого донора. Запускается процесс обновления циркуляции крови по организму, стимулируется работа иммунной системы, включается профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

"Сдаю кровь регулярно. Меня всегда поддерживают мои коллеги по городской думе, друзья и помощники. Сегодня вместе с нами активисты моего Волонтерского центра. Все вместе пополнили банк донорской крови для больниц Свердловской области. Наша задача, взрослых людей, – научить молодежь тому, что такое хорошо и что такое плохо. Сдавать кровь – это правильно. Как иначе, если не на собственном примере, создать позитивную мотивацию и показать, что твоя кровь может спасти чью-то жизнь", - отметил глава фракции "Единой России" в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев стал донором(2024)|Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, депутат Вихарев стал инициатором создания медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга. На постоянной основе вот уже несколько лет он поддерживает городские медучреждения и пациентов, закупая для них оборудование и медицинские средства, помогая проводить ремонт помещений и благоустройство территорий, организуя выездные акции по вакцинации и диспансеризации.

Теги: Вихарев, кровь, донор, больницы, депутат


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