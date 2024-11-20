CNN: Американские чиновники подтвердили удар ATACMS по Брянской области

Для удара по Брянской области ВСУ использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает телеканал CNN со ссылкой двух американских чиновников.

Отмечается, что атака произошла спустя два дня после того, как администрация Джо Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории РФ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, а также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS.

19 ноября Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Были выпущены шесть ракет, пять из них сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар, который был быстро потушен. Жертв и разрушений нет.