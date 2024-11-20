Bloomberg: Запад не может изолировать Россию на мировой арене

Попытки Запада "убрать" Россию с международной арены не увенчались успехом. Такое мнение выразило агентство Bloomberg в связи с предстоящим визитом президента РФ Владимира Путина в Индию, пишет ТАСС.

Как отмечает издание, это стало еще одним свидетельством того, что усилия США и других стран, направленные на изоляцию российского лидера, терпят неудачу.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после двух визитов премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию Москва и Нью-Дели начнут подготовку поездки российского лидера в эту страну. Время визита пока не называется.

Готовность премьер-министра Моди встретиться с Путиным вызвала у Штатов беспокойство, но Вашингтону нужна Индия, чтобы помочь противостоять влиянию Китая, пишут "Известия".