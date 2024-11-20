"АвтоВАЗ" прогнозирует падение авторынка до 24% в случае роста ставки ЦБ

В России рынок легковых и легких коммерческих автомобилей может упасть на 18–24%.

Как заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, это произойдет в случае, если ключевая ставка Банка России продолжит расти. Речь идет о падении до 1,3–1,4 млн шт. По прогнозам компании, в текущем году объем рынка достигнет 1,7 млн шт.

По словам главы компании, в 2025 году поддерживать темпы производства, которые были последние два-три года, при нынешней ключевой ставке и выше будет "просто невозможно". Компания пока не снижает свои производственные планы по выпуску 500 тыс. автомобилей в следующем году, сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-президент по внешним связям АвтоВАЗа Сергей Громак упрекнул российских поставщиков компонентов для автомобилей в неготовности производить их много и с европейским качеством.