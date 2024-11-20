Исполнителям теракта в "Крокус сити холле" продлили арест

В Москве Басманный районный суд продлил арест четырем исполнителям теракта в "Крокус сити холле".

Как говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города, удовлетворено ходатайство органов следствия, Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 22 февраля 2025 года.

28 марта Росфинмониторинг внес всех четверых фигурантов в перечень террористов.

Ранее еще четыре человека стали фигурантами уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл". Это уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево. Двое из них арестованы, еще двое объявлены в розыск.