СКР проверит видео с девушками у "Крокуса" на предмет оправдания терроризма

Управление Следственного комитета России по Московской области ведет проверку видео, на котором две девушки высказались о теракте в "Крокус сити холле".

Они будут проверены на публичное оправдание терроризма, сообщает пресс-служба ведомства. На записи, которая появилась в интернете, две девушки гуляют возле "Крокус сити холла". Одна из них заявила, что они "сейчас будут устраивать теракт".

Следователи устанавливают личности девушек. Также ролик опубликовала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. По ее словам, по этому поводу было направлено обращение в полицию.

Напомним, теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6000 билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.