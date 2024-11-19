Бастрыкин потребовал доклад по делу об обрушении потолка в детском саду Прикамья

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о проверке обрушения потолка в детском саду в Кунгуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК России.

Напомним, во время замены ламп в группе обрушилась часть отделочного материала с потолка. В помещении в этот момент находились дети. В результате пострадал один ребенок, ему оказана медицинская помощь. По данному факту СУ СК России по Пермскому краю проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.