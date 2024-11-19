В Кунгуре в детском саду обрушился потолок. Пострадал ребенок

В Кунгуре в детском саду №15 во время замены ламп освещения в группе обрушился потолок. В этот момент в помещении находились дети. Один ребенок пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Пострадавшему оказана разовая амбулаторная медицинская помощь. Следователи Прикамья проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность). Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев.

Проверку также проводит кунгурская городская прокуратура. В ходе надзорных мероприятий в том числе будет дана оценка соблюдению в учреждении санитарно-эпидемиологических требований. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.