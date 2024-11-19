Роскомнадзор ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 только на основании судебного решения

Роскомнадзор ограничит в России доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl только на основании судебного решения о признании запрещенной информации, сообщают РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что игра имеет все шансы оказаться официально запрещенной на территории России, при этом за ее распространение граждан РФ может ждать уголовная ответственность.

"Роскомнадзор ограничивает доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов. На данный момент таких решений в ведомство не поступало", - сообщили в ведомстве.