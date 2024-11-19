В Ростовской области начнут проводить учебные эвакуации и проверять убежища

В Ростовской области начнут проводить учебные эвакуации и проверять убежища на фоне новостей о применении американских дальнобойных ракет Украиной. Такое распоряжение дал врио губернатора региона Юрий Слюсарь, сообщает пресс-служба областного правительства.

Врио губернатора встретился с командующим 4-й армией ВВС и ПВО Владимиром Куценко. Они обсудили вопросы укрепления системы противовоздушной обороны в регионе.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что ВСУ ударили по России ракетами ATACMS. Удар по "объекту на территории Брянской области" нанесен в 3.25. Речь идет о шести ракетах. Пять из них сбиты. Одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, из-за чего возник пожар. Он быстро потушен. Жертв и разрушений нет.