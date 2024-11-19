ВС РФ зачищают промзону Купянска от ВСУ

Российские военные зачищают промзону Купянска Харьковской области от ВСУ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска, - цитирует его ТАСС. - Идет работа по зачистке промзоны города от врага".

14 ноября стало известно, что бойцы армии России закрепляются на окраинах Купянска в Харьковской области, работа ведется штурмовыми группами. Ганчев сообщал, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. Он подчеркнул, что большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.