Суд снизил срок новоуральцу, надругавшемуся над посетителем в кафе "Ромашка"

Свердловский областной суд снизил срок наказания Ивану Бугаенко, надругавшемуся над посетителем кафе "Ромашка" в Новоуральске.

Жуткая история произошла 7 октября 2023 года. Группа мужчин избила клиента кафе. Затем над мужчиной надругались, снимая все на видео. Потерпевший обратился в полицию только вечером 16 октября. Сообщалось, что подозреваемым в деле стал владелец заведения. По словам начальника пресс-службы областного Главка МВД Валерия Горелых, ранее тот уже отбывал срок в колонии за изнасилование девушек все в том же кафе.

Сначала Бугаенко скрывался от правоохранительных органов, но впоследствии сдался полиции. Позднее Новоуральский городской суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 132 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также судом частично был удовлетворен гражданский иск потерпевшего. В его пользу с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Приговор был обжалован в апелляции. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда внесла изменения в приговор, которые не коснулись квалификации деяния, но сказались на размере наказания. В результате, Бугаенко пробудет в колонии на два месяца меньше.