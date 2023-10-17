Посетителя ресторана в Новоуральске изнасиловали шваброй

Посетителя ресторана в закрытом городе Новоуральск (Свердловская область) избили, а после изнасиловали шваброй. Об ужасных издевательствах Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел 7 октября на летней веранде ресторана "Ромашка". Мужчину несколько раз избили, после чего один из нападавших наказал приятелям принести какую-нибудь палку и, получив в руки швабру, надругался над потерпевшим. Все происходящее фиксировалось на видео.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 6 лет лишения свободы", - рассказали в пресс-службе, добавив, что обстоятельства инцидента выясняются.

Потерпевший обратился в полицию только вечером 16 октября. По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, подозреваемым в деле является владелец ресторана, который ранее уже отбывал срок в колонии за изнасилование девушек все в том же ресторане.

"Гражданин, который подозревается в совершении тяжкого преступления, и ранее по своему поведению "ангелом добра" не славился в своем небольшом закрытом городе. В его криминальной биографии, по предварительным сведениям, есть эпизоды, связанные с совершением в отношении девушек преступлений сексуального характера прямо в здании кафе, хозяином которого он является, а также с незаконным лишением свободы. Это было в 2000 и 2010 годах. Крайнее наказание он отбывал в ИК-55 города Ивделя, что на севере Свердловской области, откуда он освободился в сентябре 2011 года. Увеселительное заведение, где и до этого, и сейчас были совершены гнусные деяния, принадлежало сначала отцу подозреваемого, а после смерти главы семьи досталось по наследству ему", - отметил полковник.

По его словам, сыщики уголовного розыска уже выясняют, где директор кафе мог "залечь на дно", чтобы скрыться от наказания. В заведении и по месту жительства подозреваемого уже провели обыски, во время которых изъяли ряд вещдоков и записи с камер видеонаблюдения.

"Сыщики будут благодарны гражданам, которые помогут информацией о том, где подозреваемый может скрываться. Звонить необходимо по линии "02". Конфиденциальность гарантируется", - добавил Горелых.