Глава фонда капремонта Среднего Урала рассказал, кого на этот раз нужно рожать, чтобы закрыть дефицит кадров

Глава фонда капитального ремонта в Свердловской области Станислав Суханов вновь поделился мнением о том, что квалифицированную рабочую силу можно и нужно рожать внутри страны. Напомним, что на аналогичную тему он высказывался в июле текущего года.

Во время интервью в эфире программы "Акцент" на ОТВ Суханов рассказал об отсутствии квалифицированной рабочей силы в строительной отрасли. Из-за этого подрядчики не могут набрать необходимые бригады и укомплектоваться.

Тогда ведущий поднял тему прошлого выпуска с главой фонда и припомнил ему слова о необходимости женщинам больше рожать для восполнения дефицита электриков. Он в шутливой манере предположил, что теперь рожать нужно не только электриков, на что Суханов в той же манере отметил нужду в сварщиках, кровельщиках, штукатурах и малярах. Он также отметил, что укомплектовывать бригады мигрантами уже не выходит.

Ранее Станислав Суханов заявлял, что нужно увеличить рождаемость, а также количество детей в одной семье. По его мнению, если рожать по трое – то и с кадрами никаких проблем не будет.