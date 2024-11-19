Тишина и комфорт при работе. "Ростелеком" установил в Екатеринбурге первую цифровую офисную кабину

Компания "Ростелеком" озаботилась проблемой нехватки комфортного рабочего пространства и представила первую в России цифровую офисную кабину с полной звукоизоляцией и всем, что необходимо для оптимизации рабочего процесса. Ею может воспользоваться любой желающий, а в ближайшее время уединенные мини-офисы расположатся по всему Екатеринбургу.

Идея цифровой кабины-офиса возникла после пандемии коронавируса, когда многие профессии перешли на удаленный режим работы. Необходимость наличия тихого, уединенного и технологически оснащенного пространства сподвигла "Ростелеком" на новую разработку. В результате, сегодня в "Атриум Палас Отеле" в Екатеринбурге был установлен первый двухместный мини-офис, куда прийти поработать сможет любой желающий.

"Первую кабину мы установили именно в "Атриум Палас Отеле", потому что такие кабины точно будут востребованы в местах большого скопления людей: это бизнес-центры, торговые центры, вокзалы, аэропорты - то есть везде, где человек хочет уединиться для работы. Проведено исследование: 48% резидентов на самом деле нуждаются в таких местах, так как у нас сейчас растет спрос на удаленный формат работы. Здесь есть все необходимое для проведения переговоров, совещаний и онлайн-конференций. Звукоизоляция в этой кабине выше по уровню, чем в любой переговорной комнате", - рассказала директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса "Ростелекома" на Урале Оксана Галимьянова.

Мобильное пространство оснащено всем необходимым для комфортной и продуктивной работы: хорошим освещением, эргономичной мебелью, беспроводной зарядкой и стабильным Wi-Fi-сигналом, розетками 220 B, USB и Type-C. Помимо надежной звукоизоляции, кабина также оснащена беззвучной системой вентиляции, которая полностью обновляет воздух каждые 42 секунды.

Воспользоваться цифровой кабиной просто. Достаточно отсканировать QR-код, установить время, которое вы собираетесь провести внутри и закрыть за собой дверь. Пространство оснащено датчиком веса, который определяет наличие человека внутри. По истечении времени, в комнате начнет мигать освещение, часть функций приостановится, а на телефон придет оповещение с предложением завершить или продлить сеанс. При этом бояться оказаться запертым не стоит - умная кабина сконструирована таким образом, чтобы дверь можно было свободно открыть изнутри, но невозможно снаружи.

Своими впечатлениями с журналистами поделились первые пользователи мини-офиса. По словам Александра Артемьева, ему часто приходится работать с клиентами из разных часовых поясов, из-за чего доступ к круглосуточному уединенному пространству стал не просто капризом, а буквально необходимостью.

"Моя работа связана с тем, что у меня часто проходят удаленные совещания и встречи, и не всегда есть возможность их без проблем провести. Но данная кабина для меня спасение. В любое время я могу ей воспользоваться, здесь всегда стабильно есть интернет, что для меня очень важно, чтобы на конференции не прервалась связь и ничего не подвисало. Да и банальные вещи - подключить ноутбук, зарядить телефон. К тому же я всегда здесь один, я всегда собран и готов к переговорам, меня ничего не отвлекает, делаю свою работу. Если говорить про комфорт, то в первую очередь мне понравилось, что вроде бы кабина - это небольшая капсула, но здесь проведена вентиляция, здесь не жарко и всегда комфортно. Для меня это как будто всегда работать в ультра-комфортном офисе с мебелью и всем, что необходимо", - рассказал Александр.

До конца года аналогичные, но только одноместные кабины будут установлены в БЦ "Панорама" и БЦ "Ман" Екатеринбурга, а в первом квартале 2025 года их начнут устанавливать в Верхней Пышме и Первоуральске. Отметим, что такие же кабины находятся в Санкт-Петербурге и Краснодаре, однако расположены они исключительно в офисах "Ростелекома" для пользования сотрудниками компании. Екатеринбург стал первым городом, в котором цифровая кабина доступна для пользования горожанами вне зависимости от того, являются ли они сотрудниками БЦ или гостями отеля. Стоимость часа работы варьируется от 100 до 150 рублей.

Пользу от цифровых кабин имеют и владельцы пространств, на территории которых они установлены. Руководству отеля, БЦ, ТЦ, аэропорта или вокзала достаточно оставить заявку на сайте "Ростелеком". Стоимость мобильного офиса определяется индивидуально в зависимости от оснащения под запросы каждого заказчика.. В эту стоимость входят сама кабина и ее установка, которая не займет более двух часов. Особых приготовлений тоже не нужно - достаточно предоставить доступ к сети.

Помимо того, что собранные с пользователей пространства деньги станут дополнительным доходом для заказчика, он также за дополнительную сумму сможет приобрести мультимедийный экран на торец кабины для размещения рекламы. Внутренний функционал офиса также может быть исполнен по запросу заказчика, в том числе и установка камер видеонаблюдения.