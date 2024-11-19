Первый замглавы администрации Шебекино решил уйти на СВО

Первый замглавы администрации города Шебекино Белгородской области Андрей Ноздрачев решил уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"С начала специальной военной операции, в самое трудное для города и всего округа время, всегда был на месте, помогал жителям, нашим военнослужащим. Понимаю, что всей команде Шебекинского округа будет его не хватать", - написал он.

Он отметил, что узнал о намерениях чиновника недавно.

Ноздрачев работает в Шебекино с 2019-го года. Свое решение уйти на СВО он объяснил желанием "защищать свой дом и своих детей".

"Это, безусловно, настоящий мужской поступок, заслуживающий огромного уважения. Семья будет гордиться!" - сказал Гладков.

Он при этом отметил, что ранее белгородские чиновники, ушедшие на СВО "вернулись в мирную жизнь". Речь идет о главе Губкинского района Михаиле Лобазнове и руководителе Красногвардейского района Галине Руденко.