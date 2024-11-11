Более 10 тысяч укрытий подготовили в Белгородской области с начала СВО

Более 10 тысяч укрытий подготовили в Белгородской области с начала СВО. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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"Начиная с оборудованных подвалов и заканчивая бетонными конструкциями на дорогах, на улицах, во дворах и в парках. Эту работу, конечно, будем продолжать", — рассказал он.

Губернатор отметил, что общие затраты на укрытия составили более 500 млн рублей.

Ранее дрон дважды атаковал жилой дом в Шебекино, под завалами погиб мужчина.