Более 10 тысяч укрытий подготовили в Белгородской области с начала СВО
Более 10 тысяч укрытий подготовили в Белгородской области с начала СВО. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Начиная с оборудованных подвалов и заканчивая бетонными конструкциями на дорогах, на улицах, во дворах и в парках. Эту работу, конечно, будем продолжать", — рассказал он.
Губернатор отметил, что общие затраты на укрытия составили более 500 млн рублей.
Ранее дрон дважды атаковал жилой дом в Шебекино, под завалами погиб мужчина.