В Екатеринбурге протестировали 18-метровый скалодром в Губернаторском лицее

27 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге протестировали 18-метровый скалодром в Губернаторском лицее

В Екатеринбурге провели тест-драйв скалодрома, расположенного в новом Губернаторском лицее.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", 18-метровый скалодром, реализованный в самой передовой школе региона, первыми протестировали строители, которые работали над этим объектом. Специалисты компании и управления капитального строительства Свердловской области лично проверили безопасность и качество оснащения скалодрома.

скалодром в Уральском губернаторском лицее(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Каждый современный объект инфраструктуры оснащается современным оборудованием, которое вызывает много профессиональных вопросов в ходе строительства и, конечно, живой неподдельный интерес. Поэтому мы организовали новую традицию – к окончанию строительства совместно с коллегами устраивать спортивный тест-драйв самых интересных объектов. В Губернаторском лицее опробовали беговую дорожку, размещенную на втором уровне спортивного зала, а также скалодром. Это эффективное командообразующее мероприятие, которое к тому же дает возможность строителям лично оценить удобство примененных решений, проанализировать их и получить вдохновение на будущие проекты", - рассказали в пресс-службе.

скалодром в Уральском губернаторском лицее(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Скалодром, размещенный в блоке дополнительного образования Губернаторского лицея, – один из самых высоких в Екатеринбурге; здесь реализовано несколько трасс различного уровня сложности. Чтобы его построить применили скользящую опалубку, а также специальные металлические подсистемы для установки креплений. Архитектурной особенностью скалодрома стали панорамные окна – в вечернее время эффектные тренировки на скалодроме хорошо просматриваются с улицы, привлекая внимание жителей микрорайона Солнечный к новой площадке.

Напомним, "Атомстройкомплекс" завершил работы по строительству лицея в декабре 2023 года. Первые ученики пойдут сюда 1 сентября 2024 года. Здание обладает рекордной для школ площадью в 28 тысяч квадратных метров, оснащено передовым мультимедийным и спортивным оборудованием.

Губернаторский лицей в Екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: лицей, скалодром, тест, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети