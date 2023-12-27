В Екатеринбурге протестировали 18-метровый скалодром в Губернаторском лицее

В Екатеринбурге провели тест-драйв скалодрома, расположенного в новом Губернаторском лицее.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", 18-метровый скалодром, реализованный в самой передовой школе региона, первыми протестировали строители, которые работали над этим объектом. Специалисты компании и управления капитального строительства Свердловской области лично проверили безопасность и качество оснащения скалодрома.

"Каждый современный объект инфраструктуры оснащается современным оборудованием, которое вызывает много профессиональных вопросов в ходе строительства и, конечно, живой неподдельный интерес. Поэтому мы организовали новую традицию – к окончанию строительства совместно с коллегами устраивать спортивный тест-драйв самых интересных объектов. В Губернаторском лицее опробовали беговую дорожку, размещенную на втором уровне спортивного зала, а также скалодром. Это эффективное командообразующее мероприятие, которое к тому же дает возможность строителям лично оценить удобство примененных решений, проанализировать их и получить вдохновение на будущие проекты", - рассказали в пресс-службе.

Скалодром, размещенный в блоке дополнительного образования Губернаторского лицея, – один из самых высоких в Екатеринбурге; здесь реализовано несколько трасс различного уровня сложности. Чтобы его построить применили скользящую опалубку, а также специальные металлические подсистемы для установки креплений. Архитектурной особенностью скалодрома стали панорамные окна – в вечернее время эффектные тренировки на скалодроме хорошо просматриваются с улицы, привлекая внимание жителей микрорайона Солнечный к новой площадке.

Напомним, "Атомстройкомплекс" завершил работы по строительству лицея в декабре 2023 года. Первые ученики пойдут сюда 1 сентября 2024 года. Здание обладает рекордной для школ площадью в 28 тысяч квадратных метров, оснащено передовым мультимедийным и спортивным оборудованием.