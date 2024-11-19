19 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока под ними находится Лавров

Россия не снимет санкции с сенатора Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост госсекретаря, пока главу МИД РФ Сергей Лаврова не исключат из санкционного списка. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Какая же здесь добрая воля, когда Лавров под санкциями?", — цитирует его ТАСС. "Это может быть только обоюдный процесс", — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что некоторые российские миллиардеры, пожелавших остаться неизвестными, сомневаются в том, что избранный президентом США Дональд Трамп снимет санкции с Москвы после вступления в должность. По данным Bloomberg, большинство из них также сомневаются в скором завершении конфликта вокруг Украины. Они также считают, что даже в случае достижения договоренности о прекращении огня на Украине ограничительные меры не будут сняты в ближайшее время.

Теги: песков, рубио, санкции


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