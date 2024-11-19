ТАСС: Потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч человек

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) составляют около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС.

В феврале 2024 года Сергей Шойгу, на тот момент занимавший должность министра обороны РФ, заявил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 444 тысячи человек. Согласно данным сводок военного ведомства, после этого Украина на всех направлениях потеряла более 462,5 тысячи человек убитыми и ранеными.

В июле командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ в ходе проведения специальной военной операции превысили 700 тысяч человек. "Провоевав два с половиной года, мы не понесли таких потерь, как украинская сторона", – заявил командир.

Сообщалось, что украинский режим может пойти на мобилизацию женщин. Об этом, в частности, заявил бывший главком ВСУ и нынешний посол в Лондоне Валерий Залужный. На Украине давно говорят о мобилизации женщин как гипотетической возможности, но которая может стать вполне реальной, так как потери велики, а количество мужчин небезгранично.