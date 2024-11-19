Шольц выступил против поставок Taurus Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против поставок Киеву крылатых ракет Taurus и ударов вглубь территории России немецким вооружением.

"Это то, за что я не хочу брать ответственность", – указал он на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Глава правительства германии отметил, что в этой ситуации он действует, руководствуясь принципом безопасности. Это касается также тех вооружений, которые Берлин ранее предоставила Украине, в том числе разрешения на использование немецкого оружия в Харьковской области.

Ранее Шольц заявил о готовности встречаться с Путиным и обсуждать конфликт на Украине.