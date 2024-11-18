Губернатор Тюменской области начал записывать подкасты

Губернатор Тюменской области Александр Моор начал записывать подкасты. Первый из них он посвятил бюджету региона на 2025 г.

В формате подкаста политик собрался рассказывать о важных и актуальных темах, которые интересуют земляков. Первый подкаст Моор уже опубликовал в своем telegram-канале. По данным пресс-службы главы региона, расходы в 2025 г. составят 303 млрд руб., доходы – почти 262 млрд руб., дефицит областного бюджета – чуть более 41 млрд руб. Источниками покрытия дефицита всегда являются остатки средств областного бюджета, которые переходят с предыдущего года. Для этого можно использовать банковские кредиты и размещение облигационных займов.

"При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год мы всегда основываемся на консервативном подходе при планировании доходов. Их основными источниками являются налоговые поступления. При этом основной налог, который формирует областной бюджет, – налог на прибыль организаций", – проинформировал Александр Моор.

Прогнозируя объемы поступлений в бюджет от налога на прибыль организаций, региональное правительство исходило из того, что в 2025 г. будет действовать в среднем высокая ключевая ставка Центрального банка России. Проект бюджета на 2025 г. внесен в Тюменскую областную Думу. Депутаты рассмотрят его в конце ноября.