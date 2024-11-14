В Тюмени одобрен областной бюджет на трехлетку

В тюменской облдуме прошло заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. Темой разговора стал бюджет на трехлетку. На расходы заложены 948 млрд руб. Из них на 2025 г. – 262 млрд руб., на 2026-й – чуть больше 275 млрд руб., на 2027 г. – более 287 млрд руб.

"Расходы на социальную сферу в рамках трехлетнего периода составят более 470 млрд руб., в том числе на следующий год – почти 158 млрд руб. или 64,4% от расходов областного бюджета", - сказал директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

Говоря о доходах, Михаил Таранов сообщил, что прогноз объемов налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете на предстоящие три года составит порядка 819 млрд руб., на 2025 г. приходится 260 миллиардов. Объем безвозмездных поступлений – 5 млрд руб., из них на 2025 г. – 1 млрд 700 млн руб.

Ко второму чтению эта сумма вырастет. В результате общий объем областного бюджета на планируемый период – почти 824 млрд руб., из них на следующий год – 262 миллиарда. После обсуждения проект закона одобрен депутатами, сообщает пресс-служба облдумы.