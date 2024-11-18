На "ВИЗ-Стали" проходит профилактическая "Неделя безопасности"

На ВИЗ-Стали и других предприятиях Группы НЛМК началась «Неделя безопасности» по профилактике рисков при погрузочно-разгрузочных операциях и работах подъемных механизмов.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, ее цель — привлечь внимание сотрудников к потенциальным опасностям, которые могут привести к травмам, повысить уровень знаний и компетенций по охране труда через обучающие и вовлекающие мероприятия.

С 18 по 22 ноября в структурных подразделениях пройдут линейные обходы, которые помогут выявить риски и улучшить взаимодействие участников погрузочно-разгрузочных работ. Руководители проверят техническое состояние и качество ежесменных осмотров подъемных сооружений, соблюдение требований промышленной безопасности в ходе взаимодействия машинистов крана и стропальщиков, актуальность нормативной документации и др. На сменно-встречных собраниях состоится обсуждение лучших практик предприятий Группы НЛМК по минимизации рисков при перемещении грузов.

Также на корпоративном портале пройдет онлайн встреча с экспертом по техническому состоянию подъемных сооружений, на НЛМК-ТВ — трансляция тематических роликов. По итогам «Недели безопасности» наиболее активные участники мероприятий по выявлению потенциальных рисков получат корпоративные награды и подарки.