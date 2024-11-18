«Фродекс» представила многофункциональную систему для управления уязвимостями на площадке "CNews Forum 2024"

Компания «Фродекс», один из ведущих российских разработчиков новых технологий и продуктов кибербезопасности, приняла участие в CNews Forum 2024. На приуроченной к мероприятию выставке компания продемонстрировала свой инновационный продукт — многофункциональную систему для управления уязвимостями и анализа защищенности активов IT-инфраструктуры в автоматическом режиме.

Посетители стенда «Фродекс» получили возможность ознакомиться с возможностями и функционалом Vulns.io Enterprise VM, который предоставляет все необходимые инструменты для: выявления уязвимостей ОС и установленного ПО серверов и рабочих станций, а также сетевых устройств и docker-образов (в реестрах или на хостах); приоритизации уязвимостей по различным подходам, включая методику ФСТЭК; патч-менеджмента для оперативного устранения уязвимостей путем обновления ПО.

Vulns.io Enterprise VM выполняет аудит IT-инфраструктуры с минимальным воздействием на сеть и целевые активы, при этом одним из ключевых преимуществ системы является высокая скорость сканирования. Благодаря своей архитектуре она способна быстро обрабатывать даже очень большие объемы данных.

Владимир Михайлов, руководитель департамента перспективных проектов компании «Фродекс» отмечает: «Vulns.io Enterprise VM изначально спроектирована под возможность горизонтального масштабирования и запуск в кластерах Kubernetes. Это позволяет ей проводить аудит десятков тысяч активов с высокой скоростью сканирования и оперативно актуализировать информацию о составе и состоянии инфраструктур любого масштаба, в том числе крупных организаций с распределенными сетями и высокой динамикой изменений».

Посетители стенда компании «Фродекс» имели возможность не только ознакомиться с процессом работы Vulns.io Enterprise VM, но и получить рекомендации по интеграции продукта в свои IT-процессы. Эксперты компании также демонстрировали, как система позволяет повысить уровень защищенности активов и автоматизировать важные аспекты ИБ-процессов, улучшая защиту инфраструктуры от киберугроз, сообщили в пресс-службе компании.