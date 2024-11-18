Предложение по замораживанию конфликта на Украине представит Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече лидеров стран G20 в Бразилии представит предложение по замораживанию конфликта на Украине. Об этом сообщили источники Bloomberg, пишет РБК.

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Как стало известно, Эрдоган предложит отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет. А также создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска "в качестве дополнительной гарантии". Кроме того, Эрдоган предложит обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации за отказ от присоединения к НАТО.

Турецкие власти считают этот подход наиболее реалистичным, хотя и признают, что Украине будет трудно принять это предложение.