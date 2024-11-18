18 Ноября 2024
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Политика За рубежом
Фото:pyteshestvia.ru

Си Цзиньпин: Китай требует от Запада начать уважать Россию

Саммит G20 в Бразилии начался сегодня с громкого заявления Си Цзиньпина: Китай потребовал от Запада начать уважать Россию, пишет KP.RU.
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"Построение справедливого мира требует от G20 соблюдения принципов взаимного уважения", - говорится в заявлении Цзиньпина.

Президент США Джо Байден, который также находится на саммите, пока ничего не ответил.

Саммит "Большой двадцатки" стартовал в Рио-де-Жанейро сегодня. По поручению президента России Владимира Путина делегацию России на G20 возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он прилетел накануне поздно вечером.

На саммите будут обсуждать важные для мировой экономики и политики темы. Бразилия как председатель в G20 заявила три основных приоритета — социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.

Первый день саммита лидеры начнут с обсуждения запуска Глобального альянса против голода и бедности, который подразумевает вклад стран и международных организаций в ускорение борьбы с этими социальными явлениями к 2030 году.

Также лидеры обсудят вопросы реформирования таких структур, как ООН, МВФ, ВТО, чтобы они могли работать более эффективно и более справедливо.

Второй день будет посвящен проблеме энергетического перехода. На страны "Группы двадцати" приходится большая часть выбросов углекислого газа, поэтому Бразилия хочет обсудить переход к зеленым технологиям и энергетике.

Двухдневное мероприятие проходит 18 и 19 ноября в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро. На встречу были приглашены лидеры всех стран G20, а также других государств, в том числе Египта, Испании, Катара, Колумбии, Норвегии и Сингапура.

Ранее мы писали, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил свое сожаление в связи с этим.

Теги: цзиньпинь, саммит, бразилия


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