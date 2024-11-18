На Кубани НПЗ попросил о господдержке

Расположенный в Краснодарском крае Ильский НПЗ запросил господдержку. Речь идет о различных ее мерах.

Снижение загрузки Ильского НПЗ – результат планового ремонта оборудования. Производство плановых работы не связано с низкой рентабельностью НПЗ – предприятие продолжает работу с положительной маржинальностью. На работу завода влияют атаки беспилотников.

Ущерб от атаки беспилотников благодаря слаженной работе служб безопасности НПЗ не носит системный характер, все последствия оперативно устраняются собственными силами, сообщили "Ъ" в пресс-службе НПЗ.