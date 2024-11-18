В Первоуральске чиновник мэрии отказался брать взятку и пожаловался силовикам

В Первоуральске силовики задержали двух жителей города, которые пытались дать крупную взятку чиновнику местной мэрии. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, днем 14 ноября фигуранты дали взятку начальнику одного из структурных подразделений администрации Первоуральска. Деньги предназначались за некие действия для коммерческой структуры, представляемой подозреваемыми.

Однако чиновник от суммы отказался и сообщил о попытке подкупа в правоохранительные органы. Взяткодатели были задержаны с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Дача взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору". Сейчас проводится расследование.