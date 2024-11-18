Астраханские волонтеры «Добро 30» собрали и доставили гумпомощь землякам - бойцам на СВО

Сбор и доставку гуманитарного груза в зону СВО организовали активисты астраханского благотворительного фонда «Добро 30». Военнослужащим отправили спецсредства на 1,5 млн рублей: квадрокоптеры, системы блокаторов дронов, тепловизоры. Кроме того, бойцам доставили автономные печи, инструменты, квадрокоптер, масксети, теплую одежду, стройматериалы для блиндажей и многое другое. На счету волонтеров уже 40 поездок на территорию СВО.

Автоволонтёры Заур Сабитов и Хамза Куканов транспортировали две тонны гумгруза в подразделение «Лотос». Вторая машина доставила две тонны в шесть подразделений, которые расположены в Донецком и Запорожском направлениях.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.