"Духовник Путина" получил от президента орден

Президент Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством". Речь идет о награде II степени.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Награжден митрополит за восстановление "Нового Херсонеса".

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Владимира Путина, в октябре 2023 г. решением синода РПЦ назначен главой Крымской митрополии. До этого возглавлял Псковскую кафедру и был наместником Псково-Печерского монастыря, о котором написал свою знаменитую книгу "Несвятые святые".