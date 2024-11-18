"В гостях у сказки" - губернатор Астраханской области открыл новый детсад в Камызяке

Дошкольное учреждение, рассчитанное на 120 мест, возвели в рамках национального проекта «Демография» в Камызяке. Современное двухэтажное здание полностью соответствует всем нормам и требованиям. Здесь созданы условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, есть комнаты для занятий с логопедом и психологом, а также медицинские кабинеты. Всего в образовательном процессе участвуют 16 педагогов.

Сад «В гостях у Сказки» оснащен современной мебелью. В нем оборудованы кабинеты для кружковой работы, спортивный и музыкальный залы. На территории размещены 8 игровых и спортивных площадок.

Игорь Бабушкин отметил, что детские сады в Астраханской области строятся именно в тех местах, где они особенно востребованы. До конца года будут открыты еще несколько учреждений, в том числе в городе Харабали и в Ахтубинске.

«Мы продолжим делать всё, чтобы маленькие астраханцы росли и развивались в комфортных условиях», – подчеркнул глава региона.

Губернатор поздравил родителей и малышей с этим событием, а также отметил, что с прошлого года в Камызяке уже функционирует аналогичное учреждение. Детский сад № 1 стал еще одним подарком жителям Астраханской области в Год семьи.