Red Wings возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск

Авиакомпания Red Wings возобновляет прямые рейсы из Екатеринбурга в Горно-Алтайск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

Первый полет запланирован на 21 ноября в 08.20 (06.20 по мск). Затем, на время зимней навигации, рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам.

Время в пути на самолете Superjet 100 составит чуть более 2,5 часа. Обратно из Горно-Алтайска вылетать самолет будет в 13.50 (09.50 по мск). Стоимость билета составит около 5 тыс. рублей.

Напомним, что с 23 ноября из Екатеринбурга также стартуют рейсы в Санью - на остров Хайнань. Полеты осуществляет компания "Уральские авиалинии".