"Уральские авиалинии" начнут летать из Екатеринбурга на Хайнань

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает рейс из Екатеринбурга в Санью - на остров Хайнань. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".

Начиная с 23 ноября компания будет летать в КНР каждую субботу в 12.30 по местному времени. Полностью полет займет 11,5 часов с дозаправкой в Иркутске. В это время пассажиры не будут покидать борт воздушного судна. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А-320.

Приобрести билеты можно у туристических операторов.

Напомним, в начале сентября на остров Хайнань из "Кольцово" также начал летать "Аэрофлот".