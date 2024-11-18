18 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Мошенники звонят членам УИК Екатеринбурга от лица "ФСБ"

Очередной жертвой мошенников стали члены избирательной комиссии Верх-Исетского района Екатеринбурга. Злоумышленники создали аккаунт с ФИО члена УИК и стали рассылать подозрительные сообщения его коллегам.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на одного из председателей комиссии, чьи данные и использовали для фейкового аккаунта, сообщения поступили сразу нескольким ее коллегам. В них неизвестный от ее имени сообщал, что на днях их с другими председателями якобы собирал некий Громов из ФСБ по поводу состоявшихся выборов, проводил инструктаж и дал список членов комиссии, с кем будет связываться по дополнительным вопросам. Он также попросил предупредить остальных членов УИК, что им в скором времени будут звонить.

Звонки действительно стали поступать, как и сообщения, в которых некий "куратор избирательного участка по линии ФСБ" подробно расспрашивал, с кем из УИК собеседник общается, а также требовал их контакты.

Как оказалось, подобного рода рассылки и сообщения членам участковых избирательных комиссий поступают уже около двух недель.

Теги: ФСБ, УИК, Екатеринбург, мошенники


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