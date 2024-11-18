Воевать за ресурсы для Запада? На Украине возмущены

Украинский политолог Вадим Карасев возмущен перспективой, которую предлагает Зеленский. Тот хочет отдать Западу полезные ископаемые Украины в обмен на продолжение военной помощи.

"Получается, что мобилизованный должен воевать за интересы какой-нибудь американской корпорации, которая будет потом на этих территориях строить свои карьеры по добыче, например, урана или титана? Мы должны класть пацанов молодых за то, чтобы сюда зашли американские корпорации?!" - эмоционально высказался Карасев.

Он отмечает, что в начале Зеленский говорил о "войне за независимость". Но теперь говорят другое. А отдать природные ресурсы Западу - это вообще нонсенс.

"Это что? В чем независимость? Чтобы украинцы заменили сухопутный американский контингент НАТО? Нейтралитет и внеблоковость – вот независимость!" – заявил политолог.

Карасев недоумевает, что вступление или невступление в НАТО украинцам подают как что-то экзистенциальное. Людей заставляют воевать за то, чтобы не соглашаться на внеблоковость и нейтралитет. Но само страшное, что за это отдают жизни людей.

По всем опросам, на Украине растет доля людей, готовых на переговоры и отказ от претензий на российские территории. В мае их была уже треть. А доля бескомпромиссных сократилась почти до половины. Такие цифры дают даже местные опросы. В реальности они могут быть хуже для режима.