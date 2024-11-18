Операторы "большой тройки" накручивали цену на гигабайт интернета в Крыму на 140 – 2200 рублей

Операторы "большой тройки" – "Мегафон", МТС, "Вымпелком" ("Билайн") – накручивали цены абонентам при использовании интернета в Крыму.

Во время поездок в Севастополь и Крым за 1 гигабайт интернета накручивали 140 – 2,2 тыс. руб. самую большую наценку за доступ в интернет для своих абонентов в Крыму взимал "Мегафон", пишут "Ведомости".

Ранее крымский оператор мобильной связи "Миранда" заработал в Донецкой Народной Республике (ДНР). Установлены 2,5 тыс. базовых станций. К концу года услугами мобильной сети смогут пользоваться свыше 90% населения республики.