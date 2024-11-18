Le Figaro удалила часть материала о том, что страны разрешили Украине делать удары вглубь России

Газета Le Figaro удалила часть материала, о том, что Париж и Лондон разрешили Украине использовать свое дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.

Как пишет РИА Новости, на сайте осталась только информация, ссылающаяся на публикации в The New York Times и Agence France-Presse, о том, что США дали разрешение на использование дальнобойных ракет.

В воскресенье издание сообщало, что Франция и Британия разрешили Украине бить вглубь российской территории своими ракетами SCALP и Storm Shadow.

Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России. По словам источников, первые удары, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.