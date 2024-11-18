18 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Футболист Евсеев рассказал о самочувствии после пережитого нападения

Шестикратный чемпион России по футболу Вадим Евсеев, рассказал о самочувствии после пережитого нападения в Астрахани. Его слова приводит "Матч ТВ".
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"Чувствую себя более‑менее, сейчас занимаемся следственными действиями. Восстановились ли глаза? Полностью пока нет", — заявил спортсмен.

Он также затруднился ответить на вопрос о том, когда сможет вернуться к тренерской деятельности.

Ранее стало известно, что на Евсеева, его ассистента Александра Шмарко и заместителя генерального директора "Ленинградца" напали двое мужчин. Они брызнули в лицо Евсееву баллончиком, а когда Шмарко попытался задержать нападавших, они достали нож.

Это случилось 17 ноября после матча "Ленинградца" с астраханским клубом "Волгарь" в рамках 18-го тура Второй лиги. Матч завершился со счетом 1:1.

Ранее стало известно, что двоих нападавших на Евсеева и других сотрудников "Ленинградца" задержали. Полиция занялась выяснением мотивов злоумышленников.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе московского "Спартака" и "Локомотива". В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

После завершения игровой карьеры Евсеев занялся тренерской деятельностью.

Теги: футболист, тренер, евсеев, нападение


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