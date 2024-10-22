Бельгий футболист лишился пальца из-за брошенной на поле петарды

Футболист бельгийского "Менена" Фабио Схиафино лишился пальца. Это случилось из-за брошенной болельщиком на поле петарды.

Дело было после матча четвертого дивизиона чемпионата страны против "Зиллебеке" (4:0). В конце игры болельщик "Менена" отпраздновал победу своей команды, бросив петарду на поле, и она взорвался в руке Схиафино, который поднял ее, чтобы выкинуть с газона. Результат – полная потеря одного пальца и частичная – еще двух.

Судьбу 21-летнего фаната будет решать прокуратура, пишет РБК.